Milan, stabilito il giorno del raduno per la prossima stagione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mancano due partite alla fine del campionato in corso ma, ovviamente, si pensa anche a programmare la prossima stagione. In tal senso, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, è stata stabilita la data per il raduno che servirà per preparare al meglio la stagione 2020/2021. Il Milan si ritroverà a Milanello giorno 20 agosto, 19 giorni dopo l’ultima partita di questa Serie A contro il Cagliari, che si giocherà giorno 1 alle ore 20:45.

