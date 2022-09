Milan, sta tornando Origi: il belga mette il Chelsea nel mirino

Divock Origi, attaccante del Milan, sarà a Milanello dalla prossima settimana. Vuole rientrare per la prima sfida in Champions a Londra

Divock Origi, attaccante del Milan, rientrerà la prossima settimana a Milanello e, in quella successiva, dal campo di allenamento dovrebbe passare al prato dello stadio. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, secondo cui Origi non tornerà in Empoli-Milan, alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali, bensì per Chelsea-Milan di Champions League e Milan-Juventus di Serie A, in programma mercoledì 5 ottobre e sabato 8 ottobre.

Milan, Origi sta per rientrare: in campo a 'Stamford Bridge'?

Questa, di fatto, è una scaletta provvisoria che il Milan si augura di non dover ritoccare. Origi, in questi giorni, è stato in Belgio, a curarsi con il fisioterapista della Nazionale, per un problema che sembrava essere di poco conto (il riacutizzarsi di un fastidio muscolare) e che, invece, si è rilevato subito essere più serio: al problema al muscolo, infatti, si è aggiunta l'infiammazione del tendine.

Lo staff medico del Milan e quello del Belgio hanno collaborato: oggi il dottor Stefano Mazzoni, responsabile dell'area sanitaria del Milan, volerà da Origi per un confronto diretto. Lo staff rossonero ha seguito l'ex attaccante del Liverpool nelle sue prime settimane al Milan e tornerà a farlo quotidianamente dalla prossima settimana. Intanto, però, Origi si è affidato al fisioterapista del Belgio, Lieven Maesschalck, che, da anni, lo segue.

Il Milan già in passato aveva avuto un rapporto di fiducia con Maesschalck per i casi relativi ad Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi e Fernando Redondo. Tornando ad Origi, in queste due settimane dovrebbe concludere il recupero e tornare a disposizione di mister Stefano Pioli. Che sarà doppiamente felice di riaverlo.

Un po' perché era un acquisto fortemente voluto in estate. Un po' perché così potrà iniziare a rifiatare un po' Olivier Giroud. Finora Origi ha saltato l'intero precampionato del Milan, poi ha fatto 6' contro l'Udinese e 24' contro l'Atalanta in campionato, quindi altri 18' nel derby contro l'Inter e scampoli di match a Salisburgo in Champions prima di fermarsi di nuovo. Adesso è tempo di ritornare a giocare con continuità.