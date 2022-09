Milan, ieri tutta la squadra presente a Milanello nonostante il giorno di riposo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta una curiosità che farà sicuramente piacere ai tifosi del Milan. Per la giornata di ieri, Stefano Pioli aveva concesso un giorno di riposo alla sua squadra dopo aver faticato, e vinto, in Champions League nel match contro la Dinamo Zagabria. Nonostante ciò, ieri la squadra si è riunita tutta a Milanello dove i calciatori si sono divisi tra lavoro di scarico e massaggi. Intanto questa mattina la squadra di Pioli riprenderà regolarmente gli allenamenti per preparare la partita di domenica contro il Napoli. Oggi, alle 14.30, verrà presentato alla stampa Sergino Dest.