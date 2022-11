Milan-Spezia, Vranckx può partire titolare: ecco dove giocherebbe

Aster Vranckx, centrocampista belga, può avere un'occasione in Milan-Spezia, partita della 13^ giornata della Serie A 2022-2023

'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato come Aster Vranckx possa partire titolare domani sera in occasione di Milan-Spezia, partita della 13^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'.

Finora il centrocampista belga, classe 2002, arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg, ha totalizzato 3 presenze in campionato, tutte da subentrato, contro Sampdoria, Juventus e Monza, per un totale di appena 30' sul terreno di gioco.

Milan-Spezia, tocca a Vranckx dal 1' — In Milan-Spezia, però, mister Stefano Pioli starebbe pensando di concedere una chance al giocatore, che, finora, nelle rare volte in cui è stato chiamato in causa, ha sempre convinto per atteggiamento e mentalità.

Pioli sta valutando, però, se schierare Vranckx contro la formazione di Luca Gotti a centrocampo oppure, come sembra più probabile, sulla trequarti. Sarebbe affiancato a destra da Brahim Díaz e a sinistra da Rafael Leão.

Vranckx, in questo modo, si ritaglierebbe anche un ruolo di alternativa a Rade Krunić quando Pioli, così come successo contro il RB Salisburgo, predilige impiegare un trequartista 'tattico' anziché uno offensivo come lo stesso Brahim o Charles De Ketelaere.