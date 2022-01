Milan-Spezia, ecco come Theo e Ibra hanno consolato l’arbitro Serra

Emergono retroscena su Milan-Spezia e il post-partita dell'arbitro Marco Serra. I rossoneri Theo Hernández e Zlatan Ibrahimović comprensivi

Emergono i retroscena su Milan-Spezia di lunedì a 'San Siro', in particolare sul post-partita vissuto dall'arbitro Marco Serra. Il quale, come noto, ha commesso un grave errore non concedendo la norma del vantaggio al Diavolo in un'azione che aveva portato al gol Junior Messias. Rete, chiaramente, non valida per l'intervento di Serra il quale, precedentemente, aveva interrotto tutto per un fallo su Ante Rebić.