Milan-Spezia, operazione sorpasso (momentaneo): Pioli si affida a Ibra

Il Milan può ritrovare la vetta della classifica dopo il passo falso dell'Inter. Contro lo Spezia Stefano Pioli si affida a Zlatan Ibrahimovic

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul passo falso dell'Inter contro l'Atalanta come assist da sfruttare per il Milan . I rossoneri, infatti, possono momentaneamente ritrovare la testa della classifica in caso di vittoria contro lo Spezia. La squadra di Simone Inzaghi deve ancora recuperare la partita contro il Bologna rinviata causa Covid. "Non sarà un mese decisivo e comunque noi non facciamo la corsa su nessuno" ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa, ma l'occasione da sfruttare è arrivata subito.

Ancora l'Atalanta nel destino del Milan. A dicembre 2019 l'ormai famosa debacle di Bergamo ha rappresentato una svolta decisiva, con il ritorno di Zlatan Ibrahimović e l'arrivo di Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers. A maggio 2021, invece, la vittoria contro la Dea ha decretato il ritorno in Champions League dopo oltre 7 anni. Adesso ecco il mini favore che sicuramente non dirà niente di definitivo, ma potrebbe dare morale in vista del prosieguo del campionato. A guidare l'operazione sorpasso ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che cerca un gol a San Siro che manca da settembre. Olivier Giroud, invece, è sempre impeccabile tra le mura amiche in campionato. Ma lo svedese quando vede una sfida all'orizzonte risponde sempre presente. Così come il Milan, sempre più deciso a rimanere attaccato all'Inter. Ecco come e dove vedere Milan-Spezia in tv e in streaming