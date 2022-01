Milan-Spezia, Ibrahimovic non ha mai segnato ai liguri / Serie A News

Milan-Spezia, partita valida per la 22^ giornata di Serie A, sarà l'occasione per Zlatan Ibrahimovic di aggiungere una nuova preda alla sua personale collezione

Zlatan Ibrahimovic ha sempre affermato di voler cercare nuove motivazioni per dare il meglio di sé. Nella scorsa partita c'era da segnare contro il Venezia, squadra mai colpita in Serie A. Sono bastati minuti per raggiungere il suo obiettivo. Sarà lo stesso anche nella gara contro lo Spezia, molto importante per un Milan che punta a superare l'Inter in testa alla classifica. Lo svedese riuscirà ad aggiungere un'ulteriore preda alla sua personale collezione? Come sottolinea 'Tutttosport' i liguri potrebbero rappresentare l'81^ squadra differente contro cui Ibrahimovic trova la rete nei maggiori 5 campionati europei e la 33^ per la Serie A. Fin qui solo i ‘genovesi’ Pandev (34) e Quagliarella (36) ne contano di più.