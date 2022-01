Milan-Spezia, Bakayoko-Krunic: tocca alla strana coppia a centrocampo

Milan-Spezia, gara valida per la 22^ giornata di Serie A, vedrà Tiemoué Bakayoko e Rade Krunic titolari a centrocampo. Inedito totale a causa delle tante assenze

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' mette il punto su Tiemoué Bakayoko e Rade Krunic , la strana coppa che guiderà il centrocampo del Milan contro lo Spezia. I due dovranno presto trovare l'intesa per dare equilibrio ad una squadra che ha intenzione di sorpassare, anche se in maniera momentanea, l'Inter in testa alla classifica. Se la chimica tra i due scatterà, allora i rossoneri si riconfermeranno squadra di vertice e potranno assaltare il primo posto, altrimenti i padroni di casa cercheranno di sfruttare le loro incertezze per colpire e fare male.

Questa 'strana coppia' nasce ovviamente per le tantissime indisponibilità del reparto. Alle assenze ormai note di Ismael Bennacer e Franck Kessie, impegnati in Coppa d'Africa, si aggiunge anche quella per squalifica di Sandro Tonali. Sulla carta l'affinità tra i due non promettono l'incastro ideale per un motivo semplice: si tratta di un giocatore di ruolo (Bakayoko) e un adattato (Krunic). Non è infatti un mistero che il bosniaco preferisca muoversi tra le linee, ma ha coperto questo ruolo in passato anche con buoni risultati. Appuntamento a San Siro alle 18:30 dunque, per risolvere un rebus da cui dipendono anche le sorti del Milan.