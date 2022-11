Milan-Spezia 2-1, la moviola di Gazzetta: Fabbri, troppi errori! / News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sugli episodi da moviola di Milan-Spezia , partita valida per la 13^ giornata di Serie A. Si parte dal lunghissimo check di oltre cinque minuti per convalidare il gol di Theo Hernandez su assist di Ismael Bennacer. Al 30' del primo tempo c'è poi un fallo di Holm su Brahim Diaz: Michael Fabbri lo grazia e non estrae il cartellino giallo.

Severi i gialli a Giroud e Tonali

Altro check sul gol poi annullato a Sandro Tonali per fallo di Fikayo Tomori su Mbala Nzola a inizio azione: decisione corretta. Ingenuità clamorosa di Olivier Giroud, che viene espulso per essersi tolto la maglia per celebrare la splendida rete del definitivo 2-1. La prima ammonizione, però, non c'era. Molto severa anche quella su Tonali nel finale. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>