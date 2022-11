Milan-Spezia 2-1, Giroud senza limiti: ‘Monsieur gol’ sempre più decisivo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un approfondimento meritato a Olivier Giroud, il 'signor gol' che ha deciso Milan-Spezia, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. Il francese, contro la Cremonese, non ci sarà. E stavolta non c'entra nulla il turnover di Stefano Pioli, che lo ha relegato in panchina dopo la prestazione maiuscola contro il Salisburgo in Champions League. Oli, infatti, si è tolto la maglia per mostrare i muscoli a 71 mila tifosi di San Siro, celebrando un gol a dir poco importante che gli è valso però il secondo giallo in pochi minuti. "È un gol molto bello, ma sono arrabbiato per il rosso, avevo dimenticato di essere ammonito. Quando segno mi sento ancora un bambino".