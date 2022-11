Milan-Spezia 2-1, Daniel Maldini e il gol a San Siro: una notte da ricordare

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' non può che sottolineare la serata di Daniel Maldini in Milan-Spezia, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. Nei ritratti di famiglia va trovato il posto a un'altra immagine: Daniel che segna e papà Paolo in tribuna con l'espressione stravolta. Una foto che si sistema di fianco a quella del capostipite Cesare che, nel lontano 1967, affrontò il Milan da avversario a San Siro. Non era più successo che un Maldini affrontasse il Milan , tanto meno che arrivasse a fargli male nel proprio stadio.

Che storia!

Il 22 maggio scorso Daniel Maldini sfilava insieme ai suoi compagni di squadra per festeggiare il 19° scudetto della storia del Milan. A modo suo, il classe 2001 aveva contribuito a mettere un pesante mattoncino sul trofeo segnando un gol decisivo proprio contro lo Spezia, che fino a ieri rappresentava la sua unica marcatura in Serie A. Quella volta Paolo si lasciò andare a tutt'altra espressione: lacrime agli occhi e sorrisone grande così. La scorsa estate il club ligure lo ha voluto con sé e ieri ha giocato per la prima volta da titolare una partita di certo non banale. Ha segnato a San Siro 5333 giorni dopo l'ultima volta di Paolo contro l'Atalanta, il 30 marzo 2008. Ha scelto di non esultare come fanno gli ex, anche se lui un ex non sarà mai. A fine anno tornerà alla base e, chissà, stavolta per restarci definitivamente.