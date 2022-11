Milan-Spezia 2-1, Daniel Maldini spaventa, mago Giroud la risolve

Succede di tutto in Milan-Spezia, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. Daniel Maldini gela San Siro, Olivier Giroud decisivo come sempre

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato Milan-Spezia, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. Una serata da romanzo in cui succede di tutto: gol di Daniel Maldini alla squadra di famiglia, acrobazia fantastica di Olivier Giroud nel finale con espulsione, un paio di risse, lunghi consulti al Var e tanto altro. E pensare che il Milan, però, poteva chiuderla già nel primo tempo se soltanto lo Spezia non avesse avuto in porta uno come Dragowski. Tra il 14' e il 21', i rossoneri colpiscono una traversa con Rade Krunic, si vedono negare dal portiere polacco le occasioni di Fikayo Tomori e Junior Messias, ma poi riescono a trovare la zampata con Theo Hernandez. Nel recupero del primo tempo Rafael Leao colpisce una traversa, Ampadu nega la gioia del gol a Krunic e si va negli spogliatoi sull'1-0.

Daniel Maldini gela San Siro — Nel secondo tempo scende in campo tutto un altro Milan, così lo Spezia ne approfitta con Daniel Maldini. Pierre Kalulu è leggero nella marcatura e il figlio d'arte disegna una parabola sul secondo palo che vale l'1-1. Il classe 2001 non riesce da esultare: San Siro, nel momento della suo sostituzione, gli dedica un lungo applauso che sa di promessa.

La reazione del Milan — Questo episodio dà una nuova scossa al Milan, che trova un gol sensazionale di Sandro Tonali, poi annullato al Var per un fallo di Tomori su Nzola ad inizio azione. Ma la partita non è finita finché non lo decide Olivier Giroud. Il francese, subentrato insieme ad Ante Rebic e Charles De Ketelaere, si inventa una sforbiciata al minuto 89' che fa esplodere San Siro. Doveroso sottolineare l'assist al bacio di Tonali. Una gioia incontenibile che porta l'ex Chelsea a togliersi la maglia: già ammonito, Fabbri lo espelle. Oggi tutti davanti alla tv in attesa dei risultati di Roma-Lazio e Juventus-Inter, che potrebbero già indirizzare la classifica in maniera interessante. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>