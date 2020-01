Milan-SPAL, possibile debutto da titolare per Kjaer

VERSO MILAN-SPAL – Ha sostenuto ieri pomeriggio le visite mediche, mentre la sua nuova squadra era impegnata sul campo del Cagliari. Simon Kjaer deve ancora essere ufficializzato dal club – ma è questione di ore – tuttavia il danese ex Atalanta, Siviglia e Fenerbahce potrebbe debuttare con la maglia rossonera già mercoledì sera in occasione del match di Coppa Italia contro la SPAL. L’obiettivo è quello di dare respiro almeno a uno tra Musacchio e Romagnoli, costretti agli straordinari in questa stagione e a non riposare praticamente mai. Il danese è un rinforzo di esperienza che conosce molto bene il nostro campionato avendo vestito oltre alla maglia dell’Atalanta anche quelle di Palermo e Roma. In attesa della sua ufficialità, è arrivata quella di Mattia Caldara>>>

