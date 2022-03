Milan, sospiro di sollievo per Giroud: contro l’Empoli sarà presente

Olivier Giroud, uscito durante Napoli-Milan per una distorsione alla caviglia (già minata per il fallo di Kalidou Koulibaly) non ha problemi

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, aggiornando tutti sulle condizioni fisiche del centravanti francese. Il classe 1986, infatti, ha segnato, sì, il gol decisivo al 'Maradona' di Napoli, ma era anche stato costretto ad abbandonare anzitempo il match Scudetto contro gli azzurri.

Questo perché, prima della rete, Giroud aveva subito un profondo taglio sulla caviglia causato da un durissimo tackle di Kalidou Koulibaly. E perché, dopo il tap-in sul tiro-cross di Davide Calabria, è uscito per via di una distorsione a metà ripresa. La vistosa borsa del ghiaccio sulla caviglia non prometteva nulla di buono.

Fermarsi ora, nel momento clou della stagione, sarebbe stato un bel problema. Per il 'CorSera', però, i controlli di ieri hanno scongiurato conseguenze serie. Lo staff medico del Milan ha deciso di non mettergli neanche i punti di sutura per il taglio. La notizia, quindi, è che per Milan-Empoli di sabato sera a 'San Siro' Giroud sarà regolarmente a disposizione di mister Stefano Pioli.

Con 11 gol messi a segno tra campionato e coppe, ha sottolineato il quotidiano generalista, la famigerata maledizione della maglia numero 9 Giroud l'ha già scacciata. Ora, però, il bomber transalpino vuole finire il lavoro, portando lo Scudetto nella Milano rossonera dopo undici anni di assenza.

In fin dei conti, lui un titolo nazionale da sfavorito già l'ha vinto, nel 2012 in Ligue 1, quando con il suo Montpellier arrivò davanti al PSG di Carlo Ancelotti. Milan, spunta un'alternativa a Sanches. Le ultime news di mercato >>>

