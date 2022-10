Milan, a destra si scalda Dest: contro il Chelsea toccherà a lui

Sergiño Dest, terzino del Milan, rileverà l'infortunato Davide Calabria in occasione della trasferta di Champions League a Stamford Bridge

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sergiño Dest, terzino destro del Milan, poiché, per caratteristiche, è il vice designato nel ruolo dell'infortunato Davide Calabria per le partite che il Diavolo disputerà in questa prima parte di stagione fino alla pausa di campionato e coppe per i Mondiali in Qatar.

Per la 'rosea', sarà Dest, infatti, a giocare titolare in Chelsea-Milan di Champions League domani sera. Il giocatore statunitense, ma di passaporto olandese, ha già disputato la massima competizione europea per club con la maglia di tre squadre e Paesi differenti. In Champions, infatti, ha già indossato la maglia dell'Ajax (8 presenze), del Barcellona (11 presenze e un gol) ed ora il Milan.

Dest sarà soltanto il secondo calciatore statunitense a frequentare la competizione. Prima di lui, con il Milan, soltanto Oguchi Onyewu, la cui carriera europea con il Diavolo si è limitata a 30' giocati in Champions in occasione di Milan-Zurigo 0-1 del 30 settembre 2009. Per il numero 21 Chelsea-Milan sarà la quinta partita in rossonero, la prima da titolare. Male contro il Napoli (rigore causato), ordinato contro Salisburgo, Dinamo Zagabria e Empoli.