Milan, si ferma per infortunio anche Kjaer: ecco quando rientrerà

Vera e propria ecatombe in casa Milan . Oltre Alexis Saelemaekers e Davide Calabria , anche Simon Kjaer sarà costretto a fermarsi dopo l'infortunio muscolare rimediato in occasione dell'ultima, vittoriosa, trasferta del Diavolo di Stefano Pioli in campionato, in casa dell' Empoli . Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

I tempi per il rientro in campo di Kjaer con il Milan, infatti, si aggirano verosimilmente tra le due e le tre settimane. A cavallo, quindi, tra la trasferta del 'Bentegodi' in casa dell'Hellas Verona (16 ottobre) e quella in casa della Dinamo Zagabria in Champions (25 ottobre). La prudenza, con Kjaer, dovrà essere d'obbligo. Il club non vuole forzare i tempi con un giocatore, già 33enne, reduce da uno stop lunghissimo per la rottura del crociato avvenuta a fine 2021. Milan, guai seri in difesa: le ultime sull'infortunio di Calabria >>>