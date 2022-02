Milan senza sprint: tra i rossoneri di Pioli corre soltanto Leao

Rafael Leao unico giocatore del Milan che corre, strappa e crea pericoli. Involuzione totale degli altri nonostante un calendario 'soft'

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli e di Rafael Leao, simbolo dei rossoneri in questo preciso momento storico. I rossoneri, infatti, sono ancora primi in classifica in Serie A, ma soltanto perché anche la concorrenza sta accusando dei passaggi a vuoto. Fosse soltanto per il rendimento del Diavolo, probabilmente, ora la situazione sarebbe ben diversa.

La difesa incassa troppo, l'attacco stenta. Leao, con gol, assist, giocate e strappi, può trascinare il Milan fin dove può. Il giovane attaccante lusitano e Sandro Tonali si sono inventati, ha commentato il quotidiano romano "straordinari solisti in una squadra che, però, nel corso dei mesi ha smarrito il passo". Il Milan ha sprecato due occasioni colossali, contro Salernitana ed Udinese, per staccare Napoli e Inter in vetta.

Il Milan, contro l'Udinese, ha fatto vedere tutti i limiti emersi anche a 'San Siro' contro lo Spezia. Leao ha segnato in entrambe le partite, diventando capocannoniere stagionale dei rossoneri con 11 gol complessivi tra campionato e coppe: staccato Olivier Giroud, fermo a quota 10. Leao è l'unico ad incidere nel Milan, mister Pioli deve aggrapparsi più che mai al suo talento per poter rivedere la luce.

Il calendario 'soft' è stato un'illusione per il Diavolo, ora chiamato a due scontri, in Coppa Italia e in Serie A, proprio contro Inter e Napoli. La cosa che fa ben sperare, ha sottolineato il 'CorSport', è che il Milan gonfia il petto negli scontri diretti. E, nel duello a tre per l'alta classifica, ora vale tutto. Obiettivamente, però, la squadra attraversa una fase di involuzione nel gioco e di scarsa brillantezza atletica.

A Pioli ed a Leao, in primis, spetterà il compito di far ripartire il Diavolo prima che diventi troppo tardi. Le Top News di oggi sul Milan: novità positive su Zlatan Ibrahimovic, Andrea Belotti si allontana?

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI