Milan senza idee: vittoria meritata dell’Udinese alla Dacia Arena | News

Nella ripresa Pioli ritorna al vecchio sistema di gioco, ovvero il 4-2-3-1. Squadra più ordinata ma che non riesce a creare occasioni e i nuovi ingressi in campo non hanno dato ciò che Pioli si aspettava per risollevare il match. Anzi, Ehizibue trova il gol del definitivo 3-1 grazie ad un'ottima azione di Success che si libera con troppo facilità di Thiaw. Dunque altri tre cambi, ma Origi, De Ketelaere e Calabria - che si sono aggiunti a Rebic e Krunic - sono stati praticamente inesistenti. Il Milan adesso rischia un piazzamento in Champions e non può che mangiarsi le mani per questa occasione sprecata, considerato che oggi le dirette concorrenti potrebbero lasciare punti per strada. L'allenatore, la gamba di Gascoigne e il cinema: tanti auguri a Nesta.