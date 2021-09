Milan, viaggio nei segreti di Ibrahimovic: come lavora un highlander

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in gol al suo ritorno in campo dopo 4 mesi di inattività. I segreti della sua eterna giovinezza

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, protagonista domenica scorsa a 'San Siro' contro la Lazio. Lo svedese, infatti, reduce da quattro mesi di inattività, è andato in gol dopo 7' dal suo ritorno in campo. Ma come è possibile che, alle soglie dei 40 anni, Ibra sia ancora così performante? Il quotidiano romano ha fatto un viaggio nei segreti e nella gestione di highlander Zlatan.

Niente bagordi, per esempio, dopo la partita Milan-Lazio. Ieri mattina Ibrahimovic si è svegliato presto e, poco dopo le ore 08:00, il suo autista lo ha scortato a Milanello. Alle ore 09:00 era in palestra per allenarsi da solo. Tutto il Milan e lo staff di Stefano Pioli lo hanno trovato al lavoro una volta giunti al centro sportivo rossoneri. Lo hanno lasciato, superate le ore 15:00, che non aveva ancora ultimato massaggi e terapie per accelerare il recupero.

Questa, ha riferito il 'CorSport', non era un'eccezione, bensì la regola per Ibrahimovic. Il numero 11 del Milan non ha altro modo per tenersi in forma alla sua età. Conta, oltre il talento, avere una super professionalità. Altrimenti sarebbe impossibile reggere il confronto con calciatori più giovani. Zlatan ha tabelle personalizzate ed individuali di allenamento, preparate dal club rossonero, oltre che consulenti personali che lo seguono a distanza.

Lavora tantissimo in palestra, con esercizi e tecniche posturali per proteggere la schiena, allungare i muscoli, evitare stiramenti. Lavori di prevenzione per gli infortuni che si sono moltiplicati negli ultimi anni. Naturalmente Ibra deve salvaguardarsi e, per fare ciò, diventa decisivo il recupero tra una gara e l'altra. Anche ieri, per esempio, si è immerso nella vasca del ghiaccio per sottoporsi alla crioterapia.

Un metodo, questo, che aiuta a contrastare le infiammazioni, migliora e accelera il recupero fisico post-allenamento o post-infortunio. Dopo le partite, è ideale per riassorbire dolori e traumi. Ibrahimovic si mantiene così, come una macchina da guerra e si prepara a giocare due importanti partite come Liverpool-Milan e Juventus-Milan. Vedremo se da titolare (probabilmente sì ad 'Anfield', per lo 'Stadium' si valuterà) oppure partendo dalla panchina.