Milan, Seedorf: “Maldini ambizioso, non parlerà di quarto posto”

Seedorf sul Milan e su Maldini

Clarence Seedorf, ex calciatore e allenatore rossonero, ha parlato del momento del Milan e dell’ambizione di Paolo Maldini. Queste le dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Cosa mi piace del Milan? Che è tornato ambizioso, solido, con chiarezza societaria. Ma la cosa che mi piace di più è che c’è Maldini: la garanzia del Dna Milan, che non si può trasmettere se non lo conosci e non lo hai dentro. Per com’è ambizioso, Paolo non starà molto tempo a parlare di quarto posto“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Clarence Seedorf >>>