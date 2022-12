Milan, altra sconfitta a Dubai: contro il Liverpool finisce 4-1 | News

Altra sconfitta in amichevole a Dubai per il Milan: i rossoneri perdono 4-1 contro il Liverpool dopo i novanta minuti di gioco

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla della partita disputata ieri a Dubai dal Milan contro il Liverpool . Una gara terminata 4-1 in favore dei 'Reds', con i rossoneri che si sono presentati all'appuntamento con quindici indisponibili su una lista di 30 calciatori convocati per il ritiro negli Emirati Arabi. Ai calciatori impegnati e reduci dal Mondiale, ieri si sono aggiunti nella lista degli assenti Brahim Diaz, Tomori, Messias, Kjaer e De Ketelaere , oltre all'infortunato Origi , il quale ha accusato un problema prima del match.

Una partita che ha visto subito il Liverpool passare in vantaggio con Salah, il quale ha superato facilmente la difesa del Milan sorprendendo Thiaw, Gabbia e Pobega. Quest'ultimo è stato schierato come terzino sinistro, lui che è un centrocampista e che al massimo potrebbe essere il vice Theo Hernandez. Tonali è già in forma campionato, mentre ieri è stato schierato dal primo minuto Lazetic che ha anche sfiorato un gol. Meno ispirato rispetto alla partita contro l'Arsenal Adli, mentre chi si è messo in luce è stato il giovane El Hilali che ha colpito una traversa con un gran tiro a giro.