Scommesse, per Florenzi del Milan scenario simile a quello di Zaniolo

L'indagine è in corso, i primi esiti sono stati condivisi tra le due Procure. Adesso, però, c'è una certa prudenza e una maggiore 'rigidità' nella divisione dei compiti. Leggendo la nota diffusa ieri dai legali di Florenzi, rispetto a quanto fatto da Fagioli e Tonali, non si andrà incontro a un percorso di ammissione di colpa e patteggiamento .

Il 'timone' del caso Florenzi, quindi, resterà a Torino e negli uffici della Federcalcio, dunque, dovranno attendere la chiusura delle indagini . A meno che, nelle pieghe di sequestri e analisi dei contenuti delle chat, non emergano particolari che inducano a pensare che Florenzi possa aver scommesso sul calcio. Eventualità negata ieri dal calciatore del Milan durante l'audizione .

Al Procuratore Federale Giuseppe Chinè interessa soltanto la possibilità che i giocatori abbiano puntato scommesse su partite di calcio. Poco importa, dal punto di vista della giustizia sportiva, se lo abbiano fatto su roulette o altri giochi d'azzardo . Al momento attuale, quindi, in F.I.G.C. non c'è alcun fascicolo aperto su Florenzi, sebbene la Federazione fosse a conoscenza del coinvolgimento del giocatore nell'indagine.

Tuttavia, fino a quando il caso Florenzi rimarrà nel solco della posizione di Nicolò Zaniolo - ammissione di scommesse su piattaforme illegali ma senza giocare sul calcio, quindi solo ai vari giochi di casinò - la Procura Federale non prenderà alcuna iniziativa. LEGGI ANCHE : Mercato Milan: difensore, la speciale lista di Moncada >>>

