Scommesse, Milan tranquillo su Florenzi: lui si allena con i compagni

Scommesse, per Florenzi il Milan non dovrebbe avere problemi — La notizia del suo coinvolgimento nell'indagine è arrivata mercoledì sera e il calciatore romano ha avuto - di fatto - solo poche ore per assorbire il colpo. Il Milan ha detto di essere rimasto sorpreso quanto lui. Anche ieri il club rossonero non ha commentato le novità, così come era accaduto per Tonali. Facendo sapere di aver appreso delle indagini soltanto dalla stampa. Nessun passo ufficiale, dunque, del Diavolo. Si resta in attesa delle evoluzioni del caso, intuitesi già ieri.

Il Milan non rischia conseguenze e anche per questo è tranquillo. L'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva, quello relativo a "divieto di scommesse e obbligo di denuncia", infatti, prevede conseguenze (anche pesanti) per i club solo in caso di responsabilità diretta, qui non configurabile.

Anche l'emergenza tecnica, dunque, potrebbe essere stata scongiurata — Rischiano invece inibizione, squalifica non inferiore a sei mesi e ammenda non inferiore a 15mila euro i tesserati che, pur a conoscenza di comportamenti illeciti, non hanno informato la Procura Federale. Allo stato attuale delle indagini, un’eventualità non all’orizzonte.

Se la versione di Florenzi ("Mai scommesso sul calcio") sarà confermata, quindi, il giocatore non sarebbe squalificato e al Milan, al contempo, non scatterà "l'emergenza tecnica" di dover tornare sul mercato, a gennaio, per rimpiazzarlo. LEGGI ANCHE: Mercato Milan: difensore, la speciale lista di Moncada >>>

