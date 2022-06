Milan, gli scenari tra Elliott e RedBird: club ai Singer o solo un prestito?

La domanda che ha posto L'Equipe è la seguente: come sarà composto il nuovo CdA rossonero? Il quotidiano francese ha lasciato intendere come la famiglia Singer continuerà ad essere al comando del Milan anche a closing concluso, con Elliott che sarebbe intenzionato a mantenere una quota di capitale del Milan , minoritaria ma neanche troppo: dal 30 al 49%. Oltre ovviamente al prestito concesso a RedBird . In maniera più chiara, Elliott finanzierebbe una parte dell'acquisizione – prestando alla società di Cardinale una somma tra i 200 e i 550 milioni di euro a un tasso tra il 7 e 8% – e manterrebbe una presenza significativa da azionista del club, arrivando a controllare potenzialmente il 75% del prezzo di vendita. In questo modo, Elliott potrebbe nominare nel CdA rossonero il presidente, l'a.d. e 2-3 consiglieri. L'altra ipotesi avanzata dall'Equipe è che il Tolosa , di proprietà di RedBird e appena promosso in Ligue 1 , potrebbe essere dato in pegno per garantire il prestito.

Secondo diverse fonti vicine alla questione, riporta la 'rosea', in realtà non è esattamente così che stanno le cose. Elliott resterebbe nei confini del vendor loan, ovvero il prestito concesso dal venditore. Il fondo dei Singer non avrebbe quote di equity nel capitale. A closing ultimato nominerebbe due membri del nuovo consiglio di amministrazione e non cinque. Una sorta di cessione solo sulla carta, insomma, per permettere a Elliott di aggirare il pressing dell'Uefa sui possibili legami con il Lille. Inoltre, Cardinale avrebbe raccolto già circa 600 milioni di equity e confida di aggiungerne altri entro il closing di settembre, in modo da arrivare a circa 200-300 milioni di prestito, con un tasso di interesse del 7-7,5%, senza impegnare il Tolosa in garanzia. Calciomercato Milan, colpo 'low cost' dal Real Madrid? Le ultime.