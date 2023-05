Milan, Scaroni: “Episodio di La Spezia? Attaccamenti della curva alla squadra”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quanto visto al termine del match contro lo Spezia

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla dei fatti accaduti al termine del match tra Spezia e Milan. Dopo il triplice fischio, i tifosi della Curva Sud hanno chiamato l'intera squadra. Secondo quanto appreso dall'Ansa, la Federcalcio stabilirà se si sia trattato di incoraggiamento oppure di minaccia da parte dei tifosi rossoneri.

Qualora, infatti, dovrebbe essersi trattato di minaccia, in quel caso potrebbe scattare il comma 9 dell’articolo 25 del Codice di giustizia sportiva che sottolinea come "nello svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all’articolo 9".

In ogni caso, il giorno dopo, vale a dire ieri, a Milanello si sono recati circa 500 tifosi per sostenere il Milan, impegnato domani sera nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League contro l'Inter. In realtà, durante questa stagione travagliata, il sostegno da parte della curva non è mai mancato, nemmeno quando il Milan perse malamente contro Lazio e Sassuolo. Proprio ieri, Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, ha parlato così di quanto successo sabato pomeriggio al termine di Spezia-Milan: "Avevo già spento la tv, ma mi è stato detto che è stato un episodio di incoraggiamento e simpatia che mostra l’attaccamento dei tifosi della curva alla squadra. Quando le cose vanno bene sono capaci tutti, quando vanno male invece... È stata una cosa positiva".

Nonostante ciò, a detta del quotidiano torinese, quanto visto a La Spezia non può essere una buona pubblicità per chi, solo pochi giorni fa, il proprietario Gerry Cardinale aveva definito il Milan "uno dei brand più grandi del calcio europeo". Milan, via Pioli? Il nome del sostituto >>>