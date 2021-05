Milan, Scaroni: “SuperLega? Progetto sepolto. Dello stadio c’è bisogno”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni nella giornata di ieri. Ecco le più interessanti

Daniele Triolo

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto, ieri, durante il forum 'Lo Sport che verrà' organizzato dal 'Foglio Sportivo'. Il numero uno del club di Via Aldo Rossi ha toccato vari temi. In primis, la qualificazione in Champions League tanto del Milan di Stefano Pioli quanto del Milan Femminile di Maurizio Ganz.

"Non era nei piani - ha detto Scaroni -. Siamo particolarmente contenti della nostra squadra femminile che è la prima volta che si qualifica in Champions, siamo esaltati per la qualificazione della squadra maschile che torna in Champions dopo tanti anni di assenza. In via molto prudente pensavamo all'Europa League, ma siamo riusciti a fare meglio".

Sul mancato rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma, poi, Scaroni ha commentato: "Non credo che il Milan voglia dare lezioni a nessuno. Il Milan cerca di fare il proprio mestiere e stiamo molto attenti al nostro conto economico. Non saprei migliorare le parole di Paolo Maldini: la sua posizione è la mia".

Sullo stesso Maldini, Scaroni ha quindi sottolineato: "Tutti dobbiamo imparare e migliorare. Paolo sta diventando sempre più un manager internazionale e lo sta facendo molto bene". Sui risultati ottenuti dal Diavolo in questa stagione, questa l'opinione di Scaroni: "La copertina spetta a tutta la squadra messa insieme. Ci sono stati tanti autori: Maldini, ma anche Pioli, Ivan Gazidis. È a lui che dobbiamo questa squadra di giovani".

"È un team di persone che lavorano tutte per lo stesso obiettivo - ha proseguito Scaroni -. Questo, nel calcio, è più importante che in qualsiasi altro mestiere". Così il Presidente sulla SuperLega: "Quel progetto è sepolto. Quello che non è morto è il fatto che i grandi club europei perdono tantissimi soldi, questo non può continuare. Sarà per il CoVid, sarà per i troppi eccessi, certo è che avere i grandi club europei in perdita resta un problema che abbiamo".

"Dobbiamo affrontarlo tutti insieme guardando i ricavi per offrire al pubblico spettacoli più attrattivi. Dobbiamo intervenire sui costi". Chiosa di Scaroni sul nuovo stadio di Milano: "Da quello che leggo, i problemi dell'Inter sono dietro le loro spalle. Sono convinto che abbiamo bisogno di un nuovo stadio, ne ha bisogno Milano. Non possiamo tornare ai vertici con il vecchio Meazza".