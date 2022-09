Milan, Scaroni: “Sarò il presidente dei rossoneri fino al 2025” | News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta le dichiarazioni rilasciate da Paolo Scaroni durante l'intervista alla 'Green Economy Agency'. "Non sarò l’ad di Milano-Cortina", ha detto Scaroni. "Un compito full time come lo immaginano il Coni e il Cio mi obbligherebbe a lasciare tante altre cose che faccio, prima fra tutte il Milan dove la mia carica di presidente è stata rinnovata per i prossimi tre anni durante il consiglio d’amministrazione di mercoledì. Si immagini se posso pensare di lasciare i rossoneri che, negli ultimi tempi, ci hanno dato delle belle soddisfazioni".