Milan, Scaroni presidente dell’Enel? Doppia carica possibile

Milan, Scaroni pronto alla doppia carica

Paolo Scaroni, si legge, è il più alto dirigente del Milan e la figura da più anni al comando. Nell'aprile 2017 è entrato nel cda del club. Il nuovo governo lo rivorrebbe in Enel, stavolta seduto sulla poltrona più importante, quella di presidente. Doppia carica e ruuolo che non gli impedirebbe di conservare i gradi di presidente rossonero. Scaroni, continua la rosea, ha vissuto tutta la risalita della squadra nell'élite europea e prima ancora in vetta alla Serie A. Dalle macerie della gestione Yonghong alla solidità e ai successi di Elliott. Per questo, per il Milan, sarà importantissimo mantenere in carica Scaroni.