Il Milan di Fonseca ha dimostrato, nei fatti e sul campo, ciò che l'allenatore aveva detto prima della partita contro il Sassuolo, ovvero di voler raggiungere la finale. Per la gloria, certo, ma - come evidenziato dal 'CorSera' - anche per i conti societari. Alzare il trofeo vale una decina di milioni di euro di premi. Più la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana, che con l'attuale formula della 'Final Four' in Arabia Saudita ne porta altrettanti. Tradotto: la Coppa Italia è anche un prezioso salvavita, per aggiustare la stagione se le altre competizioni vanno male.