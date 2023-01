Milan-Sassuolo 2-5, Pioli si arrende: “Scudetto andato” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Milan-Sassuolo 2-5 nell'amaro e doloroso post-partita di 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha commentato Milan-Sassuolo 2-5 nell'amaro e doloroso post-partita di ieri pomeriggio a 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan-Sassuolo 2-5, così Pioli nel post-partita di 'San Siro' — «Dalla non vittoria contro la Roma non siamo riusciti a mettere in campo le nostre prestazioni. Ora come prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire», ha spiegato Pioli al termine di Milan-Sassuolo. Il Diavolo è crollato, lo Scudetto è ormai andato e il tecnico se n'è reso conto. «Il nostro Scudetto sarà arrivare in zona Champions», ha infatti sottolineato.

Ma non sarà il caso, forse, di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico? Così Pioli dopo Milan-Sassuolo. «Sto pensando sicuramente a tante cose. Tutto quello che in questi due anni ci ha permesso di fare un bel calcio nell’ultimo mese non sta funzionando - ha ammesso -. Allora qualcosina lo devi modificare, prenderò le decisioni opportune per aiutare la squadra ad avere più compattezza e posizioni che ci diano più equilibrio in entrambe le fasi di gioco. Farò dei cambiamenti a livello tattico o di approccio con i calciatori».

"Non dobbiamo smettere di crederci, ma metterci a fare meglio" — Nelle prossime ore Pioli capirà se, alla luce del disastro visto in Milan-Sassuolo, sarà opportuno portare la squadra in ritiro in vista del derby di domenica prossima. «Sono decisioni che prenderò, cercando di capire il momento. Non credo che oggi si vincerà o perderà il derby se dovessimo andare o meno in ritiro. Ascolterò e vedrò le sensazioni, poi prenderemo le decisioni migliori - ha spiegato l'allenatore -. Nessuno voleva perdere così, ma le ultime prestazioni non ci rendono felici e dobbiamo reagire. Ora non dobbiamo smettere di crederci, ma metterci a fare meglio e risalire: l'obiettivo è entrare nella prossima Champions. E intanto giocarci bene gli ottavi di questa, con il Tottenham».

Alcuni giocatori, infine, non stanno palesemente contribuendo alla causa del Diavolo. Pioli, come chiosa di un orribile Milan-Sassuolo di fine gennaio ha rivelato: «Se dovremo cambiare qualcosa a livello tattico ci faremo trovare pronti, ma credo che abbiamo la possibilità di riprenderci». Sacchi sicuro: "Ecco le cause del crollo del Milan" >>>