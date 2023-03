Milan, San Siro continua a stupire: 83 milioni di incasso

Milan, San Siro continua a stupire

La proiezione dei guadagni del Milan da San Siro a giugno di Repubblica dell’incasso complessivo è pari a 83,7 milioni di euro, senza contare l’eventuale semifinale di Champions, che sposterebbe la soglia oltre i 90 milioni. Il conteggio evidenzia come per 15 volte su 18, gli spettatori abbiano superato le 70mila unità. Numeri davvero impressionanti per uno stadio storico e una tifoseria che sta facendo un lavoro e sta dando un supporto alla squadra davvero incredibile. Milan, derby di mercato per un bomber di razza >>>