Milan, il fattore San Siro per un appuntamento con la storia

Come riportato dal Corriere dello Sport, la doppia sfida europea tra Napoli e Milan potrebbe condurre San Siro a nuovi e incredibili numeri

Francesco Aliperta

Che lo scudetto 2021/22 avesse portato entusiasmo lo si era capito dal raggiungimento del numero massimo di abbonamenti. Ma che la febbre per un quarto di finale di Champions League atteso per quasi 11 anni facesse andare in tilt il botteghino se lo aspettavano un po' tutti. Quello di aprile sarà un mese cruciale per il Milan, tra la rincorsa in campionato ed una tripla sfida con il Napoli da giocare nel migliore dei modi. Il tifoso rossonero vuole rivivere quelle sensazioni che solo le notti europee possono donare.

Come riportato infatti dal Corriere dello Sport, la caccia ad un posto per l'andata dei quarti di Champions League contro gli azzurri di Luciano Spalletti ha raggiunto numeri stellari in pochissimo tempo. Ieri è stato polverizzato un terzo dei biglietti disponibili per la prelazione degli abbonati, qualcosa come 14mila tagliandi in sole tre ore. La fedeltà del tifoso milanista, però, non verrà dimostrata solo ed unicamente nel match europeo infrasettimanale. Anche contro la SalernitanaSan Siro ha raggruppato qualcosa come 72mila persone, senza dimenticare che si trattava di un lunedì.

Ma non solo, dato che se prendessimo in esempio l'ultimo incrocio tra Milan e Napoli, in campionato, vedremmo che anche in quel caso vi furono 72.573 tifosi a supportare i ragazzi di Stefano Pioli. Insomma, San Siro pieno sta diventando una dolce consuetudine. Tant'è che la stessa società rossonera ha ideato l'iscrizione a una lista necessaria per garantirsi la priorità in vista della stagione 2023-24.