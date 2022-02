Milan-Sampdoria, tridente da sorpasso | Serie A News

Alle ore 12:30 a 'San Siro' c'è Milan-Sampdoria: i rossoneri si affidano a Brahim Díaz, Rafael Leão e Olivier Giroud per scavalcare l'Inter

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha presentato Milan-Sampdoria, 'lunch match' della 25^ giornata di Serie A, in programma a 'San Siro' alle ore 12:30. Partita molto importante per i rossoneri che, in caso di successo, scavalcherebbero l'Inter in vetta alla classifica. Anche se, va ricordato, i nerazzurri hanno pur sempre una gara in meno.

Per far sì che il Milan superi l'ostacolo Sampdoria, guidata dall'ex tecnico rossonero Marco Giampaolo, l'allenatore Stefano Pioli ha deciso, secondo la 'rosea', di affidarsi ai suoi tenori più in forma. Vale a dire Brahim Díaz, Rafael Leão ed Olivier Giroud. Un mix di fantasia e potere, esperienza e gioventù, che, al momento, sta trascinando la squadra rossonera.

Lo spagnolo ha dato la scossa nel derby contro l'Inter. Il francese tra campionato (che doppietta nella stracittadina!) e Coppa Italia (altra doppietta) sta guidando l'attacco rossonero. Contro la Lazio, mercoledì scorso, si è risvegliato anche il portoghese, autore di un bel gol e di un assist per Giroud.

Un tridente spettacolare, imprevedibile e, al momento, molto concreto. Fisicamente sono in condizioni brillanti e dunque tra loro si è creata la giusta alchimia. Insieme a Zlatan Ibrahimović (8 reti in 15 partite di campionato), i tre hanno segnato 31 dei 62 gol dei ragazzi di Pioli in questa stagione 2021-2022, esattamente il 50%: definirli, quindi, decisivi è anche riduttivo.

Oggi Zlatan resterà ancora una volta a guardare, pur restando il miglior cannoniere rossonero in Serie A, con un gol più di Giroud e due in più di Leão: magari oggi il francese, in Milan-Sampdoria, può agguantarlo o superarlo, chissà. Quel che conta, oggi, è centrare con i due ragazzi terribili e con il vecchietto fenomenale tre punti che sarebbero di platino. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>

