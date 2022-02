Milan-Sampdoria, torna titolare Tomori | Serie A News

Fikayo Tomori ritrova un posto da titolare oggi in Milan-Sampdoria, a meno di un mese dall'infortunio e dall'operazione al menisco

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Fikayo Tomori, che tornerà titolare in Milan-Sampdoria, 'lunch match' della 25^ giornata di Serie A. Il difensore centrale canadese naturalizzato inglese, dopo i 15' di rodaggio di mercoledì scorso in Coppa Italia a 'San Siro' contro la Lazio, riprenderà dunque oggi il suo posto al centro della difesa rossonera.

Tomori, come si ricorderà, si era infortunato il 13 gennaio scorso, in occasione di Milan-Genoa 3-1 di Coppa Italia. Il giorno successivo era stato operato al menisco mediale del ginocchio sinistro con prognosi stimata per il rientro di 30 giorni. L'ex Chelsea, però, ha lavorato tanto e bene per abbattere i tempi e rientrare in campo per il derby.

Contro l'Inter non ha giocato soltanto perché la coppia di centrali composta da Pierre Kalulu ed Alessio Romagnoli ha giocato molto bene, ma lui, comunque, era disponibile in panchina per ogni evenienza. E oggi, a 29 giorni di distanza dall'operazione, Tomori è pronto per giocare dal 1' in Milan-Sampdoria.

Il difensore classe 1997, ha sottolineato la 'rosea', è un vero e proprio totem per il Diavolo. Ha saltato, tra infortunio all'anca, CoVid e operazione al menisco, ben 7 partite di campionato e il dato inquietante è che 3 delle 4 sconfitte dei rossoneri di Stefano Pioli in Serie A in questa stagione sono arrivate proprio quando era assente il numero 23.

Ritrovarlo, pertanto, è importante per il Milan. Più che altro perché così può rifiatare l'ottimo Kalulu (Tomori giocherà in coppia con capitan Romagnoli) nell'attesa del pieno recupero di Matteo Gabbia, indisponibile perché sta curando una fascite plantare. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>

