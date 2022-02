Milan-Sampdoria, Tonali segreto del Diavolo che vola | Serie A News

Sandro Tonali giocherà titolare anche in Milan-Sampdoria. È intoccabile per Stefano Pioli, che fa ruotare Franck Kessié e Ismaël Bennacer

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, che sarà in campo per Milan-Sampdoria, 'lunch match' della 25^ giornata di Serie A. Questo perché Tonali, classe 2000, ha in mano il centrocampo dei rossoneri di Stefano Pioli. Per il quotidiano romano, addirittura, si può considerare il rendimento del lodigiano quale vero termometro della condizione del Milan.

La crescita di Tonali, infatti, è il principale segreto dei miglioramenti del Milan. Il Diavolo combatte per il primato e si fa trascinare, in mediana, dal suo numero 8. Il tecnico Pioli, all'inizio del girone di ritorno di questo campionato, aveva affermato come Tonali fosse il giovane più forte che avesse mai allenato. Un'investitura da leader arrivata dopo che l'allenatore ne aveva già fatto un punto fermo del Diavolo.

Dopo una prima stagione in rossonero 'di rodaggio', Tonali è diventato quasi un intoccabile di Pioli. In Serie A gioca praticamente sempre ed anche in Champions League è stato titolare in quattro gare su sei, subentrando a gara in corso a 'San Siro' contro l'Atlético Madrid quando i rossoneri erano in dieci per dare più equilibrio alla squadra. Tonali, in questi mesi, è esploso e tutto ciò fa sorridere anche la Nazionale Italiana di Roberto Mancini in vista dei playoff per i Mondiali in Qatar del prossimo novembre.

Non c'è turnover che tenga per Tonali: sarà titolare anche oggi in Milan-Sampdoria e, finora, ha saltato una sola partita (Milan-Spezia per squalifica). Le rotazioni toccano agli altri, toccano a Franck Kessié (al contrario, non più perno del Milan in questa stagione) e Ismaël Bennacer, favorito per giocare oggi al fianco del numero 8 nel 4-2-3-1 di mister Pioli. Con questo Tonali, l'uscita di Kessié, prevista per fine stagione, sarà meno dolorosa.

Il Milan, di fatto si è costruito già il suo sostituto in casa. Ed ora riportare un trofeo nella bacheca rossonera, tra Scudetto e Coppa Italia, potrebbe consentire a Tonali di consacrarsi definitivamente tra i più grandi della storia recente del Diavolo. Con la speranza che ne diventi un grandissimo nell'immediato futuro. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>

