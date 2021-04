Milan-Sampdoria, obiettivo tornare a vincere in casa

Milan-Sampdoria per lanciare un messaggio tornando a vincere a San Siro. La vittoria interna manca da due mesi, numeri disastrosi.

Mancano dieci giornate e saranno intensissime, a partire da Milan-Sampdoria, con i rossoneri che sono divisi tra un tentativo clamoroso di rincorsa al primo posto (attualmente a 6 punti di distanza, ma con i rossoneri che hanno giocato una partita in più) e la difesa del piazzamento in Champions League dalle tante inseguitrici a poca distanza. Per evitare che tutto si complichi enormemente, c'è da riconquistare San Siro. Il fattore casa, per il Milan di quest'anno, non è esistito (alla faccia di chi pensava che il Milan andasse bene perché gli stadi sono vuoti). Sono quasi due mesi che la squadra di Stefano Pioli non esce con i tre punti da una gara tra le mura "amiche". Era il 7 febbraio e l'avversario era l'ultima in classifica. Da allora, cinque gare senza successo in casa (Europa League compresa), tra cui un derby che ha di fatto sancito la fuga interista. Nessuna squadra in Europa ha una differenza di punti ottenuti in casa e in trasferta così ampia: 15 in più fuori per il Milan. Ed è dal 2013 che il Diavolo non arriva a sei gare interne senza successo.

La pausa è stata però rigenerante: il Milan ha ritrovato condizione e uomini, oltre a un po' di fiducia grazie all'ultima vittoria, ovviamente fuori casa. Così già contro la Samp è necessario tornare a fare bottino pieno in casa. La forma sembra essere la migliore, come dimostrano le ottime prove dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Nel 2021, però, il Milan ha vinto a San Siro solo due volte. In Coppa Italia contro il Torino, ma ai calci di rigore, e contro il Crotone come già ricordato. Domani può essere una gara decisiva anche per la corsa al titolo: in caso di successo, il Milan si porterebbe a -3, scrive il Corriere dello Sport, seppur con due partite in più. Di certo, però, andrebbe a mettere un po' di pressione ai cugini. Anche psicologicamente, per entrambe le squadre, potrebbe essere importante. Discorsi che trovano un senso solo se il Milan riuscirà a invertire il trend negativo in casa, già a partire da domani.

Bisogna lanciare subito un messaggio forte e chiaro. Il Milan sarà il primo a scendere in campo, contro la Sampdoria. Una vittoria lancerebbe un segnare chiaro: ora l'obiettivo è tirare dritto fino alla fine. Perché una vittoria non metterebbe solo pressione all'Inter, ma creerebbe anche un solco con il quinto posto. Non bisogna mai dimenticare che in caso di qualificazione in Champions League, in casa Milan ci sarebbe da festeggiare, dopo sette anni.