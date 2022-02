Milan-Sampdoria: Maldini vs Lanna, sfida tra bandiere | Serie A News

Milan-Sampdoria di oggi a 'San Siro' è anche la sfida tra Paolo Maldini e Marco Lanna, ex difensori oggi colonne dirigenziali dei club

Daniele Triolo

Oggi a 'San Siro' si disputa Milan-Sampdoria. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla di Paolo Maldini e Marco Lanna in fase di presentazione del match. Il primo, come noto, è direttore tecnico del club rossonero dopo esserne stato, per una vita, terzino sinistro prima e difensore centrale poi. Il secondo, da pochissimo, è diventato invece Presidente del sodalizio blucerchiato dopo aver sei stagioni e mezzo con i blucerchiati tra Serie A e Serie B.

Maldini e Lanna, rivali oggi in Milan-Sampdoria, sono stati avversari sul campo tra gli anni Ottanta e Novanta. Si incrociano in una partita tutt'altro che banale. Con un successo, infatti, il Diavolo andrebbe per il momento in testa alla classifica del campionato davanti all'Inter. Ma la squadra dell'ex tecnico rossonero Marco Giampaolo non ha proprio voglia di fare la vittima sacrificale.

Maldini e Lanna, ha ricordato la 'rosea', sono nati a meno di un mese di distanza nell'estate del 1968. Entrambi difensori, sebbene con stili diversi. L'uno è rimasto tutta la vita nel Milan, l'altro ha lasciato la Sampdoria per andare alla Roma, trasferirsi in Spagna nel Real Saragozza per poi chiudere la carriera con la squadra del suo cuore. Sono due bandiere di Milan e Sampdoria, nonostante Maldini abbia vinto molto più titoli di Lanna da calciatore.

Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta il Maldini ragazzo vinceva due Coppe dei Campioni, mentre Lanna prima alzava al cielo la Coppa delle Coppe (unico successo internazionale per i doriani) e, quindi, lo Scudetto. Lanna si è affacciato in azzurro mentre Maldini non c'era. Quest'ultimo, poi, è diventato una colonna della Nazionale Italiana. Oggi si affronteranno in un momento positivo per entrambi i club: il dirigente Maldini sta rilanciando il Diavolo, il Presidente Lanna sta gestendo al meglio la delicata fase post Massimo Ferrero.

Incarnano, sia Maldini sia Lanna, lo spirito di Milan e Sampdoria. Sono due bandiere completamente diverse, ma non c'è mai una bandiera uguale ad un'altra.

