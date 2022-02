Milan-Sampdoria, Giampaolo: “Scampagnata in rossonero” | Serie A News

Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, ha parlato di Milan-Sampdoria ieri in conferenza stampa. Ha allenato il Diavolo per 7 gare nel 2019

Daniele Triolo

Marco Giampaolo, allenatore blucerchiato, ha presentato ieri in conferenza stampa i temi principali di Milan-Sampdoria, 'lunch match' della 25^ giornata di Serie A. Giampaolo, come si ricorderà, è un ex tecnico del Milan: ha allenato, infatti, i rossoneri per 7 partite all'inizio della stagione 2019-2020 (score di 3 vittorie e 4 sconfitte) prima di essere sostituito proprio da Stefano Pioli nell'ottobre 2019.

Ecco come Giampaolo, alla vigilia di Milan-Sampdoria, ha ricordato la sua breve esperienza in rossonero. "Sono arrivato probabilmente nel posto giusto, ma nel momento sbagliato - il suo commento iniziale, così come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina -. Penso che lo meritassi a quel tempo, l'opportunità di andare al Milan ci stava, ma non doveva finire così".

"In passato ho già giocato contro il Milan in Coppa Italia, con il Torino - ha ricordato poi Giampaolo, subentrato alla Sampdoria al collega Roberto D'Aversa da poche settimane -, ma a porte chiuse, non c'era nessuno. La mia è stata una toccata e fuga, non l'ho neppure allenato il Milan, non se lo ricordano. Sette gare, una scampagnata. Rivalsa? No, Quella storia doveva andare in modo diverso, sarebbe una cosa lunga quindi ora non ci interessa. Ho avuto poco tempo a disposizione, sono partito in ritiro con 13 giocatori. Oggi è un altro Milan".

"Abbiamo visto che il Milan è forte - ancora Giampaolo sulla partita di 'San Siro' della sua Sampdoria -. Non è una passeggiata di salute, ma non sarà l'unica. Ogni occasione è buona per fare punti, senza guardare in faccia all'avversario, perché se lo facessimo le gare giocabili sarebbero solo tre o quattro. A me interessa solo che la squadra vada in campo con coraggio, mi infastidisce una squadra pavida. Poi è vero che loro sono in uno stato di grazia, lo sappiamo, ma la gara va giocata, altrimenti la perdiamo di sicuro. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI