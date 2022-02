Milan-Sampdoria 1-0: “Maignan-Leao, gemelli del gol” | Serie A News

Il gol che ha deciso Milan-Sampdoria è arrivato da Mike Maignan e Rafael Leao. Azione di 8 secondi: lancio del portiere, scatto e gol del 17

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan e Rafael Leao, protagonisti assoluti di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata di Serie A terminata 1-0 per il Diavolo. Proprio loro, il portiere francese e l'attaccante portoghese, hanno deciso il match con una rete confezionata sul loro asse.

Lancio di 77 metri di Maignan per Leao che, in velocità, ha bruciato Bartosz Bereszyński e segnato il gol vittoria per il Milan. Un'azione durata, nella sua complessità, appena 8 secondi e frutto di uno schema provato e riprovato in allenamento a Milanello. Contro la Samp, per fortuna e per bravura, riuscito alla perfezione.

Grazie a questo gol della premiata ditta Maignan-Leao, definiti dalla 'rosea' come "i gemelli del gol", il Milan ha trovato tre punti di vitale importanza nella sua corsa verso il titolo. Il Diavolo ha scavalcato, infatti, l'Inter in vetta alla graduatoria del campionato e punta al bersaglio grosso.

Raccogliere il passaggio-gol di Maignan, per Leao, in fin dei conti dev'essere stato anche facile. Non è la prima volta, infatti, che il portiere rossonero mette in mostra doti da regista arretrato. È un ottimo estremo difensore, ovviamente, ma ha anche piedi educati. Il suo lancio calibrato ad innescare i movimenti degli attaccanti è un'arma alla quale il Milan di Pioli spesso fa ricorso.

Il lancio per Leao è stato iperbolico. Il portiere classe 1995, come si ricorderà, aveva provato a mandare in gol Leao anche in Sampdoria-Milan 0-1 dell'andata, la partita giocata ad agosto a 'Marassi' e decisa da un gol, sempre in apertura, di Brahim Díaz. In quel caso trovò il numero 17, il quale, però, venne chiuso dalla difesa doriana.

Stavolta, a 'San Siro', il Diavolo ha trovato il guizzo vincente. Era da ben sedici anni, da quando, nel 2006, il brasiliano Nelson Dida spedì direttamente in gol Filippo Inzaghi contro l'Ascoli, che il Milan non trovava questa giocata sull'asse portiere-difensore. Una giocata valsa, per ora, il primato in campionato. Milan, via Kessié? Il nome del suo sostituto: le ultime news di mercato >>>

