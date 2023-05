Milan-Sampdoria, rilancio rossonero: ora alla conquista della Champions

Il Milan batte per 5-1 la Sampdoria e si rilancia in campionato, dove, a due partite dalla fine, i rossoneri si trovano anora fuori dalla zona Champions League. Gli uomini di Pioli dovranno vincere entrambe le gare restanti in campionato per sperare. Della partita di ieri sera tra Milan e Sampdoria , parla anche l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Il Milan riparte, si legge, dopo una Champions League persa, ne deve conquistare un'altra. San Siro incita sia la squadra che Pioli . La squadra, quella dei titolari, fa ciò che deve: tutto sin troppo facile. Stavolta le stelle non stanno a guardare, ma indirizzano in fretta la serata. Il Milan risponde così all’Atalanta, arrivando a un punto dalla Lazio e a due dall’Inter.

Il Milan si sforza di guardare in avanti, così continua il Corriere. Così va interpretato l'abbraccio finale tra la squadra e i suoi tifosi. I rossoneri ora non devono fermarsi nelle ultime due uscite, prima a Torino con la Juve e poi a San Siro con il Verona, per dare la caccia alla Champions che renderebbe meno amara questa stagione in cui Pioli ha portato il club sino a un traguardo insperato, la semifinale di Champions, vanificato però dall'aver perso contro l'Inter e dall'andamento lento, totalmente insufficiente, del campionato. La vittoria contro la Sampdoria è un piccolo segnare, ma servirà anche vincere le altre due per sperare. Ne serviranno altri. Più convincenti prima di un intervento robusto sul mercato.