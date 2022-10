Milan-Salisburgo, i dubbi di Pioli: tra De Ketelaere e Brahim Diaz

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla sfida tra Milan e Salisburgo. Dubbi di formazione per Stafano Pioli

Emiliano Guadagnoli

La versione vista del Milan ieri sera nella sconfitta contro il Torino è stata fin troppo brutta per sembrare vera. Il tempo per pensarci e ragione è poco, dato che mercoledì ci sarà una partita fondamentale per il futuro della stagione. La sfida in Champions League contro il Salisburgo potrebbe regalare ai rossoneri il pass per gli ottavi di finale della competizione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport s'interroga sulla possibile formazione che potrebbe scendere in campo a San Siro.

I dubbi di Pioli — Stefano Pioli potrebbe schierare una formazione il più vicino possibile a quella titolare. Infatti in difesa Simon Kjaer dovrebbe rientrare e prendere il posto di Gabbia, in ombra nel posticipo della domenica. Per quanto riguarda la fascia destra ci sono ancora dubbi: Dest potrebbe anche partire da titolare. Bennacer dovrebbe tornare al fianco di Tonali, assenza che si è sentita parecchio contro il Torino. In attacco spazio a Giroud, che ha giocato poco più di dieci minuti contro i granata.

In avanti con il dubbio De Ketelaere/Diaz — A supporto e stella della squadra il solito Rafael Leao, forse uno dei più in ombra ieri sera. Dubbi per Stefano Pioli anche per quanto riguarda il trequartista. Il ballottaggio tra Charles De Ketelaere e Brahim Diaz continua, con l'allenatore che a Torino ha diviso equamente i minuti tra i due. Entrambi offrono buone soluzioni e dubbi. Nella sfida fondamentale di mercoledì contro il Salisburgo, il Milan dovrà scendere in campo con il massimo della concentrazione. Van Basten: il Milan, la Madonna e ... cosa ci siamo persi?