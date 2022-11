Milan-Salisburgo, ‘San Siro’ si riempirà di nuovo. Tanti tifosi ospiti

Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Salisburgo, partita valida per la 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, lo stadio di 'San Siro' è pronto a riempirsi nuovamente per l'evento.