Milan-Salernitana, una bella doppia sfida per Romagnoli | Serie A News

Alessio Romagnoli tornerà titolare in Milan-Salernitana di oggi pomeriggio a 'San Siro'. Per lui si discuterà anche il nuovo contratto

Daniele Triolo

Oggi a 'San Siro', per Milan-Salernitana della 16^ giornata della Serie A 2021-2022, tornerà titolare Alessio Romagnoli. E, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan, adesso, si aspetta risposte importanti dal suo capitano. Finora ha giocato con discreta continuità (13 presenze totali, di cui 10 da titolare) ma è evidente che ciò è accaduto perché Simon Kjær, per questioni anagrafiche, non avrebbe certo potuto giocarle tutte.

Ora che Kjær, però, ha terminato anzitempo la stagione a causa dell'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro, per capitan Romagnoli si aprono le porte della titolarità fissa, al fianco di Fikayo Tomori, a partire da Milan-Salernitana delle ore 15:00. Il numero 13 avrà un mese abbondante di partite, tra campionato e Champions League, per dimostrare di essere un centrale forte ed affidabile. Cosa che finora, match contro il Sassuolo a parte, in stagione ha sempre fatto.

Le buone prestazioni offerte fin qui da Romagnoli, ha evidenziato 'Tuttosport', hanno anche spinto il club rossonero ad aprire le trattative per il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2022. Lui ha fatto capire, infatti, che resterebbe volentieri al Milan e il Milan, altrettanto volentieri, lo tratterebbe in rosa. Di certo, però, non versandogli i 5,5 milioni di euro netti a stagione attualmente riconosciuti. Se vorrà restare al Milan Romagnoli dovrà abbassarsi l'ingaggio.

I discorsi per il rinnovo con Mino Raiola, procuratore di Romagnoli, sono avviati. Certo, però, ha evidenziato il quotidiano torinese, con un ruolo da titolare fisso in squadra, adesso, Raiola potrebbe essere tentato di chiedere uno stipendio importante per il suo assistito. Serviranno nuovi faccia a faccia per definire al meglio la situazione. La doppia sfida, in campo e sul mercato, che attende Romagnoli nel Milan, è comunque stimolante e tutta da vivere. Ecco come e dove vedere Milan-Salernitana in tv o in diretta streaming >>>