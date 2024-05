Dopo tre partite (quelle contro Genoa e Cagliari a 'San Siro' e Torino in trasferta) in silenzio, i tifosi della Curva Sud Milano torneranno a farsi sentire per Milan-Salernitana, partita in programma sabato sera, alle ore 20:45, che chiuderà il campionato di Serie A 2023-2024.