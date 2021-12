Milan-Salernitana senza Kjaer ma con Pellegri. Mercato, casting difesa

Tantissimo spazio al Milan di Stefano Pioli sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Tra poche ore, alle 15:00, infatti i rossoneri giocheranno a 'San Siro' contro la Salernitana per la 16^ giornata della Serie A 2021-2022. E, visto il k.o. di Simon Kjaer, ci sarà spazio per un importante innesto in organico nel calciomercato di gennaio. Vediamo, dunque, insieme le principali notizie uscite sul Milan nella mattinata di oggi, sabato 4 dicembre 2021.