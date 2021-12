Milan-Salernitana, Pioli: “Senza Kjaer si va sul mercato” | Serie A News

Stefano Pioli ha presentato ieri in conferenza stampa Milan-Salernitana, partita in programma oggi alle ore 15:00 a 'San Siro'

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa i temi principali di Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Vincendo oggi a 'San Siro' il match delle ore 15:00, il Diavolo si porterebbe nuovamente in vetta alla classifica del campionato, in attesa di Roma-Inter e Napoli-Atalanta, in programma oggi alle ore 18:00 ed alle ore 20:45.

Una chance, dunque, da non sprecare in questo Milan-Salernitana. Ma come sarà possibile evitare ulteriori passi dopo quelli contro Fiorentina e Sassuolo. Pioli ha le idee chiare. «Avremo più chance di vincere se faremo un'ottima fase difensiva». Il tecnico milanista ha anche spiegato quale è il tratto distintivo del suo gruppo. «Ci sono squadre che possono aspettare, mentre ce ne sono altre, come la nostra, che hanno bisogno di andare a mille all'ora. Ci piace il nostro modo di giocare, ma per vincere le partite dobbiamo andare sempre forte, vale a dire rubare in fretta il pallone agli avversari e tenere alti i ritmi della partita».

Martedì arriverà il Liverpool a 'San Siro' per l'ultimo impegno di Champions League, ma per Pioli esiste solo Milan-Salernitana. «Alla Champions cominceremo a pensare da domani sera (stasera, n.d.r.) - ha detto il tecnico, così come riportato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola -. Sarà difficile, la Juventus ha superato con difficoltà la Salernitana. Necessità di motivare i giocatori? Non serve un mio intervento. Non arriviamo da 13 vittorie di fila, ma da un periodo con qualche difficoltà. Nessuno sta pensando al Liverpool. Dobbiamo tornare a vincere con continuità per restare in alto in classifica».

Milan-Salernitana sarà anche la prima partita dei rossoneri senza Simon Kjær, out per il resto della stagione. Pioli ha invocato un rinforzo ad hoc nel mercato di gennaio. «Abbiamo vissuto il suo infortunio con grande sconforto. La sua presenza in squadra è molto importante per carisma, personalità e la capacità dire le cose al momento giusto. Potrebbe esserci bisogno di un nuovo innesto. Ma non vogliamo prendere solo per prendere, l'obiettivo è solo quello di migliorare la squadra». Insomma, così com'è stato nel gennaio 2020 per Fikayo Tomori.