Milan-Salernitana: calendario e tempo alleati rossoneri | Serie A News

Alle ore 15:00 si disputerà Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco perché è fondamentale vincere oggi

Daniele Triolo

Oggi, alle ore 15:00, il Milan ospiterà a 'San Siro' la Salernitana per la 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Lo farà, come ricordato dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, in un 'San Siro' stracolmo: previsti, infatti, tra i 45mila ed i 50mila spettatori.

Il calendario offre una grande chance al Milan, contro la Salernitana ultima in classifica. Nulla contro la formazione di Stefano Colantuono, ci mancherebbe, ma è certo che il match dei rossoneri, almeno sulla carta, è più facile rispetto agli impegni delle altre due contendenti per lo Scudetto.

L'Inter alle ore 18:00 sarà infatti di scena allo stadio 'Olimpico' contro la Roma, mentre il Napoli, rimaneggiato, ospiterà in casa alle ore 20:45 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Insomma, qualcuno perderà punti e, pertanto, il Milan, dopo aver ritrovato il successo a 'Marassi' contro il Genoa (3-0) non può permettersi passi falsi in questo sabato da Scudetto, dopo aver vissuto un novembre in apnea in campionato.

Servirà una vittoria, in Milan-Salernitana di oggi, per ridare slancio alla squadra, ma pure all'ambiente, e soprattutto per caricarsi in vista della sfida da dentro-fuori in Champions League di martedì, sempre fra le mura amiche, contro il Liverpool di Jürgen Klopp.