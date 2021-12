Milan-Salernitana, a Pellegri il compito di Ibrahimovic | Serie A News

Pietro Pellegri partirà titolare oggi pomeriggio a 'San Siro' per Milan-Salernitana. Stefano Pioli gli chiede i gol per la vetta in classifica

Daniele Triolo

Ci sono ottime possibilità che Pietro Pellegri scenda in campo da titolare in Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma oggi alle ore 15:00 a 'San Siro'. E, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si tratterebbe del suo debutto dal 1'. Finora Pellegri è l'unico, dei 26 giocatori utilizzati da mister Stefano Pioli, a non essere ancora schierato dall'inizio.

La grande occasione, però, per Pellegri sembra essere arrivata in Milan-Salernitana di oggi. E che chance. Il Diavolo, vincendo, avrebbe la possibilità di portarsi momentaneamente in testa alla classifica del campionato, in attesa di Roma-Inter e Napoli-Atalanta di questa sera. A Pioli servono gol da Scudetto e oggi sembra intenzionato a chiederli proprio a Pellegri, classe 2001, il quale dovrà sostituire Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di centravanti.

Ibra deve riposare dopo aver giocato 60' anche a 'Marassi' in vista di Milan-Liverpool di martedì sera in Champions League. Quindi Olivier Giroud e Ante Rebic sono fuori per infortunio. Pellegri, preso dal Milan in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Monaco proprio per questo motivo, è dunque pronto a ritagliarsi nel pomeriggio uno spazio importante. Finora ha giocato appena 112', spalmati nell'arco di 5 presenze, non proprio memorabili.

Dovrà dunque convincere i rossoneri della bontà dell'investimento fatto su di lui, tentando di strappare conferma e riscatto. Altrimenti a gennaio le strade potrebbero anche dividersi. In Milan-Salernitana, quindi, Pellegri andrà alla ricerca del suo primo gol milanista e, per l'occasione, sarà assistito, sulla sinistra, dal rientrante Rafael Leao, che ha riposato contro il Genoa e che quindi sarà fresco ed al suo servizio. Ecco come e dove vedere Milan-Salernitana in tv o in diretta streaming >>>