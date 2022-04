Milan, tempo di esami per quattro importanti giocatori | Serie A News

Il rush finale della stagione per il Milan di Stefano Pioli, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, non servirà soltanto capire se i rossoneri vinceranno o meno lo Scudetto. Le ultime sei partite di Serie A, più la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, infatti, saranno importanti per stabilire il futuro di quattro, importanti giocatori dell'organico del Diavolo. Resteranno o meno alla corte dell'allenatore di Parma? Vediamo ogni situazione nel dettaglio.