Milan, riecco il jolly Saelemaekers. In attesa dell’esplosione di CDK

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un articolo ad Alexis Saelemaekers . Il centrocampista del Milan è tornato a disposizione di mister Stefano Pioli per questa seconda parte di stagione dopo il lungo infortunio muscolare accusato negli scorsi mesi.

Brahim Díaz , Junior Messias e Rade Krunić , infatti, non potevano avere, secondo la 'rosea', la virtù tattica del numero 56 belga. L'ex Anderlecht , infatti, è un equilibratore fondamentale dell’organismo rossonero e principale custode delle transizioni. Pioli ritrova, così, in campo un prezioso collaboratore.

Tutto in attesa dell'esplosione di un altro belga: Charles De Ketelaere. I Mondiali in Qatar non lo hanno svegliato, è tornato a Milanello esattamente così come era partito a novembre. Se finalmente riuscirà ad imporsi, il Diavolo avrà un'arma - importante - in più nella lotta Scudetto con il Napoli. Milan, l'incredibile statistica da record sugli infortunati stagionali >>>